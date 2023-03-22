在聯合國水資源大會登場前幾小時，聯合國先發布報告，警告「吸血鬼般地過度消耗與過度開發」，導致人類「命脈」－水，在全球各地面臨愈來愈大的危機。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告前言中說，全球正在盲目地走在一條危險的道路上，「不可持續的用水模式、汙染與未受約束的全球暖化正在耗盡人類的命脈」。

由塔吉克和荷蘭政府共同舉辦的聯合國水資源大會（UN Water Conference）於22日至24日舉行，屆時約6500與會者將齊聚紐約，包括100位部長級人物與數十位國家元首與政府領袖。

報告主要執筆人康諾爾（Richard Connor）告訴法新社，「全球水危機」造成的衝擊將會是「情境問題」。

「若是毫無作為，就屬『一切照舊』情境，將持續看到全球40至50%的人口沒有出入衛生設施的管道，約略20到25%的人沒有安全的水源供應。」

他說，全球人口每天都在增加，「就絕對數字而言，沒有辦法取得這些服務的人會愈來愈多」。

在聯合國水資源大會上，大會徵求各國政府以及公私部門的行動者針對所謂的「水行動議程」（water action agenda）提出建議，以扭轉這個趨勢並協助達成2015年設定的發展目標，確保「2030年前讓所有人都有用水與衛生設施的管道」。

這是近半世紀以來的首場聯合國水資源大會。上一次舉行這麼高層級的水資源大會要回溯至1977年，當時是在阿根廷馬普拉塔（Mar del Plata）召開。

一些觀察家已對相關承諾的廣度，以及將承諾付諸行動所需的資金表達擔憂。

聯合國水資源組織（UN-Water）主席洪博（Gilbert Houngbo） 說：「還有很多事情有待完成，而我們時間不多。」聯合國水資源組織是一個協調水資源事務的論壇。

聯合國水資源組織與聯合國教科文組織理事會（UNESCO）發布的這項報告警告，過度消耗與污染已讓缺水問題日益普遍；同時，全球暖化將加劇季節性缺水問題，而這個問題無論是在水資源豐富的地區還是在水資源枯竭的地區都會碰上。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120322