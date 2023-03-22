苗栗縣70歲老婦人，農曆過年期間與家人團聚，沒想到卻突然倒地，右手右腳無法動彈，家人嚇到馬上打119，送到苑裡李綜合醫院治療，經過緊急檢查是腦部溢血，原本到院後還能對談說話，病況卻急轉直下陷入昏迷，神經外科主治醫師陳則宇再度檢查發現腦溢血更加嚴重，建議馬上開刀，經過5個多小時的手術後，婦人脫離險境，目前透過復健，積極恢復正常生活。

苑裡李綜合神經外科主治醫師陳則宇表示，該婦人罹患高血壓，家中沒有高血壓遺傳史，過年期間天氣忽冷忽熱，聚餐當天氣溫驟變變冷，婦人與親友在家中吃飯團聚，原本人都好好的沒有任何異狀，卻突然間倒地，送到醫院急救，發現身體右半部不能動彈，本來意識清楚，沒想到一下子陷入昏迷。

陳則宇指出，當時情況嚴重，建議必須立即開刀，再與婦人家屬溝通後，強調「絕對不能拖」，家屬同意馬上動刀，因此，他馬上連絡開刀房，進行腦部顯微手術，經過5個多小時，才把患者腦中的血塊移除。手術後，患者住在加護病房一個禮拜，後續電腦斷層追蹤，再轉急性後期整合照護計畫，在黃金時間每天積極復健兩次。

陳則宇說，顯微鏡是造價數百萬的精密儀器，透過顯微鏡一邊手術，可以看到腦部比較細的病狀，對腦很安全，相較於微創手術，雖然病人傷口小、失血量少、術後恢復也快，但是要看條件，不是所有腦部疾病都可用微創手術，傳統顯微手術有它的優點。

「中風過後再犯病的機會恐變高，一定要多加注意！」陳則宇表示，一般罹患高血壓的病患，可能覺得平時沒什麼感覺，但是面對天氣突然的驟變就要多加留意，推斷該婦人便是氣溫急降引發中風。尤其罹患三高的患者，血管彈性不好，遇到天氣忽冷忽熱，血壓的突然變高，血管容易爆裂，很容易有中風的危險。

他也提醒，有高血壓的患者，很多人靠著吃藥控制，卻經常忽略一個最重要的事情，「養成每天固定量血壓的習慣，也建議最好養成每天起床後，在喝水5分鐘後量血壓，每半年或一年抽血檢查，固定時間追蹤，平時規律飲食多運動，天氣變化時多注意，才能減少中風的機率。