前總統馬英九確定3月底出訪中國大陸，特勤隨扈人員一併陪同，但訪陸過程中沒有配槍，行政院長陳建仁也批評，大陸尊稱他是馬前總統比較合適，對此，國民黨立委王鴻薇則批評，如果到中國大陸，馬總統應該被稱為「前總統」，那馬總統是不是也要稱習近平為國家主席。她也批評，如果配不配槍代表主權，那多帶幾把槍不就是反攻大陸。

王鴻薇批評，馬辦發言人蕭旭岑也問過蔡政府跟民進黨，如果到中國大陸馬總統應該被稱為「前總統」，那馬總統是不是也要稱習近平為「國家主席」，如果是這樣，民進黨就是公開承認政策就是兩國論「一邊一國」，不管是蔡英文總統或賴清德可以公開說「對」，兩岸就是一邊一國，再來要求對岸稱為「馬前總統」，稱習近平為國家主席。

國民黨立委賴士葆批評，陳建仁講話很失望，本來他剛上台，外界認為他跟前行政院長蘇貞昌有別，就事論事、結果後來備詢越來越像民進黨基本教育派靠攏，他提醒應該稱「馬前總統」，就是膝蓋式反應。

賴士葆說，當初陳水扁當總統，陳建仁是衛生署長，參加社會組織年會（WHA）名稱就是Chinese Taipei，當時為什麼不抗議呢？當時陸方也稱他為先生，現在唯獨給馬英九穿小鞋。

民進黨立委趙天麟表示，並不知道前副總統連戰是不是有配槍，但如果當時連戰有配槍，而馬英九不能配槍，無法循前例準備，確實會比較傷感情，會留下很多討論，馬辦應該向陸方提出要求，就是可以證明是否能挺直腰桿。

賴士葆表示，馬英九帶著兩岸年輕人交流，兩岸年輕人在網路上打得很兇，彼此誤會很深，透過馬總統兩岸青年座談，加上媒體傳播，這個效果一定會出來，馬總統出訪對兩黨都有利。

賴士葆指出，賴清德不是強調和平嗎？願意走交流這條路，陳建仁怎麼說這種話呢？閣揆不是民進黨主席，陳建仁是中華民國的行政院長大可不必意識形態發言。