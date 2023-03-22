29名志工拋下工作，為獨居婦改善簡陋貨櫃屋。(衡山行善團提供)

29名志工拋下工作，為獨居婦改善簡陋貨櫃屋。(衡山行善團提供)

29名志工拋下工作，為獨居婦改善簡陋貨櫃屋。(衡山行善團提供)

獨居內埔鄉簡陋貨櫃屋的60歲周姓婦人，行走需靠助行器，但她流動廁所門欄與地面落差30公分，讓進出時須費力抬腳，衡山行善團得知困境，動員29名志工前往幫她搭建新房間、改善廁所狀況，婦人看到完工後的新房間與廁所，喜極而泣說：「不是你們的話，我沒有這個房子！」

衡山行善團屏東團長徐玉全表示，婦人之前靠著撿拾回收物品變賣，賺取微薄費用拮据度日，近年來雙腿無力，行走需攙扶助行器，沒有辦法外出工作，只能蝸居在貨櫃屋，上廁所與洗澡都在一間簡易的流動廁所，不過廁所門欄與地面落差約30公分，對行動不便的她來說，進出廁所成為困難的事。

徐玉全說，婦人獨子原本在附近租屋，靠幫農家打零工賺錢，但他有氣喘症狀，體弱多病，因此收入不穩定，近日無力支付房租，想搬回來跟母親同住，但貨櫃屋空間有限，婦人擔心獨子沒有棲身之地，憂愁到整天眉頭深鎖。

衡山行善團獲悉消息後，兩度來到貨櫃屋現地勘查，確認狀況亟需協助，決定利用休假日，動員29名分別具有水電、木工、泥作、油漆、鐵工、輕鋼架專長的志工，來幫她搭建新房間、改善廁所衛浴。

志工陳桂漁表示，貨櫃屋地面與流動廁所的門欄有高低落差，「阿姨走路不方便，我們怕她跌倒！」所以他與衡山行善團的夥伴們前來幫她改善廁所，並搭建一間新的房間，讓她獨子可以回來住，「母子倆互相有個照應！」

志工們來到貨櫃屋，由於事先已丈量、備料完畢，所以只花了一個白天就搭建一間全新的鐵皮屋，也把廁所遷移到適當位置，減少門欄與地面的落差，當新房間粉刷完畢，婦人感動地看著志工合力把新床鋪、新衣櫃搬進房間，笑說：「終於像個房子了！」

婦人從衡山行善團屏東團長徐玉全手中接過新房間的鑰匙，感動地向所有志工道謝。「我的心裡很感動，但是不知道該怎麼說出口！」她說，如果不是衡山志工團的幫忙，「我沒有這個房子！」