美國去年10月對中國祭出最嚴格晶片禁令，更首次將半導體人才列入制裁範圍，相關效應逐漸發酵，根據陸媒報導，美國晶片設計公司Marvell（邁威爾科技）去年10月裁撤大部分中國研發團隊後，近日再次裁員，這次已決定裁掉其餘中國研發人員。

根據集微網報導，知情人士透露，Marvell近期將在全球裁撤約15%左右的研發人員，受影響約1000人，大部分裁撤名額都在中國，美國本土僅佔約5%左右，據悉中國區最新一輪的裁員，是去年10月裁員動作的延續。

報導指出，Marvell官方尚未正式宣布裁員，但Marvell在中國的員工基本上都已經收到通知，至於賠償方案，推測與Marvell去年10月裁員提出的「N+3」賠償方案相同，N是指員工的工作年限，3是指3個月的額外工資。

有專業人士分析，Marvell受美國制裁影響大，該公司與其他外企相比一大不同之處，在於其在中國區設有高端產品的研發團隊，因此被盯上。

美國去年10月提出對中國半導體出口管制新規定後，不少美國科技企業出現供應鏈轉移的趨勢。除了Marvell外，美光去年1月解散其位於上海的研發中心，公司向部分員工提供技術移民美國資格。