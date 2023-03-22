其中，對亞洲為數眾多且規模較小的銀行來說，更加依賴AT1來籌措資金。相對於西方同業，這些被主管機關要求更佳流動性的亞洲小銀行，將來遇到的挑戰也比較大。

日前，瑞士銀行願伸援接管瑞士信貸，但不願接收瑞信高達160億瑞士法郎，約173.5億美元的AT1債券。這種被視為應急的可轉債，因為可轉換成股票，故在銀行的資金架構排名中，排在普通股之前。同時，倘若發行銀行陷入周轉危機時，AT1債券的清償順序也優於普通股，比一般股東能更早拿到錢。

現在，瑞信AT1債券的價值全部歸零，也是全球高達2750億美元規模的此類債券市場中，所蒸發的最大一筆金額。花旗預估，經過這次瑞信AT1事件，亞洲金融業者的這類商品將會重新訂價。

負面影響是亞洲銀行可能較難以發行AT1方式拿到資金，不過，若往好處來看，銀行的資產負債表不會一下膨脹太快，有助於通膨未來不會漲太高。同時，利率也可望不會再大升。

再者，亞洲的主管單位可能對資金與流動性規定更加嚴格，對規模較小的銀行來說，受到的衝擊也較大。花旗認為，這次的瑞信AT1全部註銷事件，對長期的亞洲市場而言，傷害程度有限。因為，亞洲地區對此類金融商品的投資人，可以拿到政府所提供的更多保護傘。