民進黨新北黨部主委何博文今（22）日上午宣布，將投入新北第一選區（淡水區、泰山區、林口區、三芝區、石門區、八里區）立委黨內初選，挑戰現任國民黨立委洪孟楷，不過昨也傳出國民黨新北市議員陳偉杰有意參加黨內初選；面對內外交夾的洪孟楷今早發出聲明，強調自己過去3年沒有一刻停頓，「我有十足的信心守住新北第一選區這一席」。

洪孟楷表示，自2020年當選本屆藍營最年輕立委，過去3年沒有一刻停頓，都是1天當2天用的為在野發揮戰力，在地方服務及爭取建設上更全力以赴，包括淡北大路、林口交流道、五股交流道、台北港油槽遷移、北海岸觀光發展等都成功爭取。

洪孟楷強調，所以他對自己有信心，而民進黨現在會由黨主席賴清德親自協調派出人選設定目標也是衝著他，代表監督的力道讓民進黨感到壓力，「我有十足的信心守住新北第一選區這一席，並且力拚2024政黨輪替，讓台灣人民過好日子。」