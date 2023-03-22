電價4月起調漲，其中高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%，經濟部也強調，基於照顧民生穩定物價，民生及商業大部分不受影響。對此，前國民黨立委顏寬恒認為，光是蛋價問題，現在買蛋餅得多付出5到10元，因此對於調漲用電大戶電費，顏直呼不相信不會影響民生。

經濟部17日表示，為顧及民生物價及促使用電度數較高用戶節約能源，住宅700度以下凍漲、小商店1,500度以下不調整，另外，為照顧學生上課環境，學校（幼兒園至大專院校）不調整。針對10％以上者產業調幅減半；農漁業電價也不調整。

對此，將再次競逐台中立委的顏寬恒，20日在臉書發文並舉科技產業為例，認為製造商難道不會將增加成本轉嫁給下游業者嗎？業者不會轉嫁給消費者嗎？最後倒楣的會不會是平民百姓？顏寬恒直言，光是蛋價問題，現在買蛋餅就要多付出5到10元，「現在說要漲用電大戶的電費，不會影響民生，我不信」。

此外，顏寬恒也提出以下幾點質疑：

一、台電累積虧損五千億，中油還配合凍漲台電發電用的天然氣價格，未來綠能發電的成本會更高，未來台電是否虧損會繼續惡化，電價是否會持續看漲？

二、蔡政府去年編列1500億為台電增資，用人民的納稅錢避免台電破產，現在還要漲電價？到底要剝人民幾層皮？

三、蔡政府能源轉型龜速，七年前喊出2025年綠能要佔20%，現在甚至還不到11%，請問政見跳票的原因以及誰該負責？

四、去年稅收超徵，蔡政府說要還稅於民，每人發6000塊，而其中500億用於補貼台電，用人民的納稅錢補貼台電，再要人民用更高的成本購電，政府失能、全民買單？

五、台電向民間業者購電的成本高於賣電的價格，不論是火力、太陽能、風力發電，違反公司經營常理，是不是也要向廣大的鄉親說明？