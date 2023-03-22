刑事局與菲律賓警方合作，本月1日在大馬尼拉地區馬卡蒂市，將潛逃22年的台南角頭陳建寧等4人逮捕，當場查獲5把長短槍，警方擴大追查後，20日又在當地一處公寓查獲85把各式長短槍，儼然一座軍火庫，警方研判這些槍械可能是準備以漁船走私來台，所幸在海外及時破獲，刑事局由國際科長帶隊至菲國協調，22日將把陳嫌押解回台，預計下午12點55分抵達桃園機場，由台南市警方將他押解歸案。

菲國警方1日攻堅衝進陳嫌住處，陳嫌只能雙手舉高乖乖配合趴在地上，現場還有吳姓、楊姓兩名毒品通緝犯，及陳嫌未成年姪子，一共4名台嫌落網。警方調查，陳嫌在菲國涉及毒品、洗錢、賭博、槍枝等案件，現場搜出4把手槍及1把衝鋒槍。警方經擴大偵辦後，菲國警方昨日召開記者會表示，20日晚間7時許，又再一處公寓查獲85把各式長短槍、彈匣、子彈等龐大軍火，其中包括5.56步槍13枝、左輪手槍12枝、衝鋒槍6枝等。

據了解，陳嫌2001在嘉義市一處停車場，以玩具手槍抵住被害人胸口，將人綁上車後向家屬勒贖6000元萬，事後陳嫌被判刑9年逃亡海外遭到通緝。2021年陳嫌弟弟，也是台南安平角頭陳建文，遭到小弟槍殺身亡，當時陳嫌還委託天道盟花費2000萬舉辦喪禮，與國內各黑幫關係不差。