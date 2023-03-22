夏秋新航季即將開啟，大陸的機場及航空公司開始加速恢復境外航班。《證券日報》報導，虹橋國際機場26日將恢復國際、港澳台航線。其中，東上航、日航、香港航空、澳門航空等11家航空公司將進駐虹橋機場1號航站樓運營。

浦東機場境外航線則一直正常運營。今年2月份，浦東機場境外航線飛機起降量為6806班，旅客吞吐量55.19萬人次，年增222％。其中，國際航線旅客吞吐量達28.92萬人，年增418.28％。港澳台航線旅客吞吐量26.27萬人次，年增127.25％。

吉祥航空也於近日宣布，將自26日航班換季起，恢復每天1班日本方向定期客運航班，目的地涉及大阪、東京兩地。其中，上海浦東至大阪關西恢復至每日2班、上海浦東至東京成田每日1班、南京祿口至大阪關西每日1班。4月9日起也將恢復每週3班上海浦東至東京羽田航班。

大陸民航局發布的最新數據顯示，今年2月份，民航運輸市場持續恢復。其中，國際客運市場持續恢復，單月超70萬人次，繼續呈現「量增價降」趨勢。航班正班客座率77.6％，為2021年8月份以來最高值。

從航空公司公佈的2月份經營數據來看，隨著境內外差旅需求進一步復甦，旅客運輸量持續提升。其中，吉祥航空旅客運輸量已經超過2019年同期。三大航旅客運輸量已經恢復至2019年同期的約七成至八成。

吉祥航空內部人士對《證券日報》記者表示，「公司新航季主要是恢復日本方向航班。之後看情況會繼續新增和恢復其他航線。目前機票價格相比之前有所下降，未來會根據市場需求不斷優化銷售價格。」

此外，南方航空計劃在3月26日夏秋航季開啟後，恢復哈爾濱至東京、哈爾濱至大阪航線。東方航空內部人士對《證券日報》記者表示，到3月26日換季的時候，會發布相應的境外航線計劃。