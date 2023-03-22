我與中美洲友邦宏都拉斯邦交關係出現動盪，除宏國之外，另一個中南美洲友邦巴拉圭也被外界認為是下一個可能邦交生變的邦交國。國民黨立委江啟臣擔心，依照民進黨政府目前的外交態勢，中南美洲邦交國會全掉，那「下任總統連過境美國的理由都沒有」。

立法院外交國防委員會今天邀請國家安全局與相關部會報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢。

江啟臣首先拿了一個保溫杯，詢問國安局長蔡明彥知道他裝了什麼咖啡嗎？蔡回應，「該不會是宏都拉斯的」江啟臣又問，會不會這杯咖啡變成走味的咖啡？蔡明彥說，這是他在國安會推動的案子，宏都拉斯的小農咖啡都是台糖精心去挑選，「就咖啡的部分味道我覺得相當不錯」。江啟臣追問，會不會未來買不到了。蔡明彥表示，「我知道委員問題核心」對於台宏邦誼，目前外交部還在做最後努力。

江啟臣接著詢問外交部次長田中光，美國特使陶德目前在宏都拉斯，有沒有效果？田中光回應，目前美方與宏方的對話內容都有掌握，但對話內容未經過美方同意不方便對外說明。

江啟臣說，美國都同意介入、願意介入不是第一次了，索羅門群島跟我斷交時也介入。美國目前都是反中反共，為何不乾脆與中華民國恢復邦交？這樣什麼問題都解決了，邦交國跑不掉，所有國家都會來跟我們建交，外交部對此有努力嗎？田中光則表示，有關美國國家利益不方便為他發言。

江啟臣表示，依照民進黨政府目前的外交態勢，若繼續失去邦交國，到後來變成下任總統連要去訪美、過境美國的理由都沒有，如果中南美洲都沒有邦交，如何出訪？

江啟臣接著詢問，巴拉圭會不會是下一個出現邦交不穩的國家？田中光回應，目前雙方關係非常穩固。

然而江啟臣警告，之前副總統賴清德擔任特使去宏都拉斯的時候他們也說台宏關係穩固，這是一年前發生的事。「現在巴拉圭也警告」，江啟臣說，巴拉圭總統阿布鐸去年10月接受德國之聲專訪時就表示，希望台灣投資10億，這部分我們沒有投資；但台灣卻對未邦交的國家總共有60億的投資，立陶宛就有12億。

江啟臣說，這已經顯示巴拉圭已經在評估台灣有沒有辦法給他10億，綜合巴拉圭即將大選，在野黨的候選人已經說當選有可能改變邦交，這些都是警訊，照這樣下去，巴拉圭也會有危險。