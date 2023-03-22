女星歐陽靖是資深藝人譚艾珍的女兒，2020年她與日籍攝影師小菅亮輔（RK）結婚，後來獨自回台生下1子，兩人因聚少離多去年底正式簽字離婚。歐陽靖今(22日)稍早發文，表示因為不喜歡生活過得拮据，便請教專門作社群行銷的朋友：「如何開源多賺一點？」，沒想到對方建議她：「得再嫁」，讓她聽了傻眼。

因疫情影響，歐陽靖當年宣布雙喜臨門後便回到台灣待產，未料因此和RK鬧出婚變，互相取消追蹤，去年底RK終於來台辦妥離婚手續，好不容易恢復單身的歐陽靖，最近向好友請教如何能在社群行銷闖出一片天？對方竟回應：：「如果妳要當媽媽網紅就得再嫁。」

歐陽靖和日籍前夫RK於2020年結婚，去年辦妥離婚手續。（圖／翻攝自GinOy 歐陽靖臉書）

好友進一步說，現在網上帶貨能力強的女性親子網紅都有4項條件，分別是有孩子、有自己的事業、有經濟自主的能力、還有支持自己理想的丈夫。歐陽靖觀察了一下發現朋友說的沒錯，由於當網紅的話人設很重要，而上述幾點都是台灣女性步入家庭後的理想目標，一般網友當然會想要跟自己的「偶像」買東西。

歐陽靖聞此，反問難道自己不能另求其他目標，開創一個「有另一半的精神支持也能成功的媽媽」形象？好友則說這種網紅在大陸、歐美很多，台灣的話少見，但他認為以歐陽靖的背景故事應該做得起來。歐陽靖回憶其實自己前幾年都卡在得不到另一半支持的漩渦中，花錢花心力自創品牌，卻被當時前夫說「很土」，現在她想放下旁人目光和意見，相信自己的能力做得得到，也「僅向每一位自在快樂的自願單身女性致上敬意」。

而歐陽靖的文章引來德州媽媽回：「台灣離婚率亞洲第一，代表許多人已經勇於離開不適合的婚姻、再度單身的女性不少，你一定已經鼓勵了很多人了。（btw, Samantha 與四千金、蘋果西打的老木都是離婚的KOL）在我看來你已經是「沒有另一半支持還是成功」的媽媽了，你不用當什麼網紅媽媽啦，當歐陽靖就很酷了」，她也誠實回應：「但如果能有個支持自己的另一半何嘗不是好事？畢竟失敗的婚姻真的是帶來巨大創傷，我知道自己不是『勇於單身』，而是『終於被拋棄了』，最後不得不堅強」。