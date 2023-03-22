一名計程車司機昨（22日）凌晨0時許遇到一名短褲妹，大半夜突然衝到路中央攔車，待司機停下後，她竟一腳踩在引擎蓋上，並要求乘車，妹子無理的行為讓司機看傻了眼並拒載，沒想到她竟囂張回嗆「滾」，過程全被行車紀錄器拍下，影片曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段行車記錄器影片，只見畫面中，原PO行駛在一處路口左轉之後，一名身穿灰色大學T、黑色短褲的女子突然從對向車道衝出來，並跑到路中央揮手攔車，待車子停下後，女子竟上前踩了引擎蓋一腳。

女子詢問原PO是否能搭車，他生氣地表示：「妳為什麼要這樣子？妳要攔車就攔車，妳為什麼要把腳踩載我車上？」，女子見狀立馬道歉：「對不起好不好？對不起可以嗎？」，原PO回覆：「那我不想載可以嗎？」，沒想到女子回嗆「可以啊，滾」。

女子無理的行為讓原PO直呼，「這是我看過最『帥氣』的攔車方式了」，他也表示，雖然女子事後有道歉，但他還是決定不載，「因為妳感覺喝多了，為了避免後續有不愉快的糾紛，我把服務妳的機會讓給別人」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言力挺原PO，「好兇喔，還叫人家滾，第一次（看到）這樣子攔車的，厲害，應該有喝酒喔」、「好差的態度」、「感覺這如果載了會出事…」、「她竟然還叫你滾欸」、「這種真的是躲遠遠的安全點」、「我以為她要跑上去車頂」。