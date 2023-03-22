台北市議會將在4月開議，民眾黨主席柯文哲22日率黨籍台北市議員拜會議長戴錫欽，柯文哲說，他卸任之後當老百姓，每天騎YouBike感覺相當危險，騎人行道怕撞到人，騎慢車道則怕被撞。他另提到，考慮未來帶黨籍新北市議員拜會新北市政府。

民眾黨主席柯文哲22日率黨籍台北市議員拜會議長戴錫欽。（蔡佩珈攝）

柯文哲早上9點到議長辦公室，等待戴錫欽期間，媒體提到民眾黨在新北市有議員，未來是否也去新北市政府拜會？柯文哲思考數秒後回覆，可以考慮看看。

柯說，卸任後當老百姓每天坐公車、騎YouBike，尤其在台北市騎YouBike真危險，騎人行道怕撞人，騎慢車道怕被車撞，好處只有便宜，5元就能騎。他並提到，正在思考YouBike能不能發展3.0，引進電輔車。

由於現場有多家媒體拍攝會談，戴錫欽驚呼，這是他當議長以來媒體最多的一次，柯文哲則說，今天來11台攝影是標準配備，如果超過22台，就是有大事像是宣布參選，戴錫欽笑說，如果柯要在議長室宣布參選，他也不反對。