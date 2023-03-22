民進黨台北市議員紛紛表態參與黨內立委初選，被外界批黨內的「誠信條款」淪為選擇性條款，對此，國民黨立委李德維批評，民進黨提出的誠信條款自己都禁不起檢驗，以去年縣市長為例，民進黨這麼多立委參與縣市長選舉，難道當時誠信不重要嗎？國民黨立委賴士葆也表示，民進黨雙標處處可見，誠信條款很明顯就是劍指侯友宜，結果被民進黨內議員給打破了。

2024民進黨立委初選，3月20日開始登記，黨主席賴清德先前提出「誠信條款」，不建議現任議員角逐立委，但卻仍有多名議員堅持參選，民進黨立委趙天麟說，誠信條款是原則性條款，彰顯黨的態度，登記協調也會看到誠信條款影響力，不只讓高雄加速整合，都以大局為重退選，讓各地選區議員打消此意。

趙天麟表示，各選區有很多不同情況，議員許淑華是挑戰現任沒有民進黨的區域，也是艱困選區，本來就不再誠信條款約束，至於嘉義市和北市議員王世堅所挑戰的區域，有現任立委的區域，這樣協調小組要傷腦筋。

趙天麟指出，民進黨願意用誠信條款自我約束，也發生效果，國民黨是不願意有誠信條款宣示，有可能侯友宜就要宣布落跑，國民黨好好想想自己要如何面對落跑的批評。

李德維則說，什麼都是民進黨能，國民黨不能，選民看在眼裡會覺得很可笑，民進黨所提出的誠信條款自己都禁不起檢驗，以去年縣市長為例，民進黨這麼多立委參與縣市長選舉，難道當時誠信不重要嗎？現在才重要嗎？

李德維批評，要刮別人鬍子前先把自己刮乾淨，是得了失憶症？還是賴清德完全不認前任主席蔡英文的一切決定，民進黨應該深切檢討。

賴士葆批評，民進黨雙標處處可見，誠信條款很明顯劍指侯友宜，結果就打破了，賴清德威信何在？雖然他們說只是建議性質，但可以看到高雄立委趙天麟就強調，不輔選現任市議員，還是有一定作用，派系間的廝殺還是很嚴重。