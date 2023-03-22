高雄監獄李姓、邱姓管理員與4名受刑人4年前對受刑人動私刑，將對方銬在地上拳打腳踢，還拿咖啡淋頭，對方送醫不治，2名管理員還偽造施用戒具紀錄簿；李男因凌虐人犯致死、行使公務員登載不實文書罪判8年7月；邱男原遭判4年6月，更一審輕判3年4月，公務員登載不實文書則判1年2月。

判決書指出，李男與邱男2人在高雄監獄的違規舍房「仁園」分別擔任日勤及夜勤主管，負責戒護管理受刑人，而施虐的4名受刑人則是在仁園擔任雜役；4名受刑人前年10月17日疑似因不滿死者用腳踢舍房發出巨響，一行人將死者帶到仁園東北方角落的鎮靜區，其中2人將對方的手銬銬在地上鐵環，再對其拳打腳踢，甚至拿咖啡淋在頭部及肩膀。

死者在當天下午回到舍房後，開始發出哀嚎、呻吟，晚上9點多時開始出現昏迷等異常症狀，被發現時已無意識，緊急送醫後仍宣告不治；而為了隱匿案情，李男在收容人施用戒具紀錄簿中扯謊寫死者先攻擊他人，有暴行之實，因此才會將對方上銬，並回報死者死於「食物梗塞導致窒息」，整起案件經高雄地檢偵辦後，受虐事件才曝光。

高雄地院審理時，李男、邱男否認犯行，法官一審依凌虐人犯致死等罪判刑9年至10年6月不等，案經上訴二審，高雄高分院今（13日）撤銷原判，改判李8年7月、邱5年3月有期徒刑；最高法院認為邱男涉案部分仍有爭議，凌虐人犯致死部分撤回更審，使公務員登載不實文書罪則定讞，其餘3人駁回上訴判決確定；高分院更一審改判邱男3年4月。