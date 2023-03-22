58歲女星李芳雯飽受大腸息肉及膽固醇過高困擾，讓不吃帶殼海鮮及內臟的她相當不解。腎臟科醫師江守山直言，膽固醇跟食物一點關係都沒有，海鮮、內臟等食物是沒辦法讓血中膽固醇增加，破解多年來迷思。

李芳雯在《命運好好玩》節目中指出，她不吃帶殼海鮮及內臟，就算有人處理好蝦子、螃蟹，她也不會吃。自認飲食控制良好的她不解，為何還會膽固醇過高。

對此，江守山表示，膽固醇跟食物一點關係都沒有，80％膽固醇是肝臟生產，不管吃的東西是不是蝦子、烏魚子等海鮮，「這些東西都沒辦法增加血中膽固醇」。

江守山解釋，膽固醇是因應身體的需求而生成，譬如有地方發炎了，就會產生膽固醇；膽固醇的功能類似OK蹦，用來填補各種傷害。他舉例，若膽固醇正常的人，拔了一顆智齒，2天後去驗，膽固醇就會馬上竄高。

膽固醇也不是越低越好，江守山指出，低密度蛋白（LDL、壞膽固醇）在一定範圍內是好的，太低或太高的人，死亡率都較高。