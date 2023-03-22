中南部旱象加劇，民眾黨立委邱臣遠今天呼籲，政府應加強水資源控管及調度，延長水資源供應。（本報資料照片）

中南部旱象加劇，民眾黨立委邱臣遠今天呼籲，政府應加強水資源控管及調度，延長水資源供應，並宣導民眾共體時艱，確保未來幾個月的用水沒有問題。

近日台灣中南部旱災情況越來越嚴重，南部主要的曾文水庫蓄水量目前持續下降剩11.2％，自3月8日起台南地區已經亮起橙色燈號，減量供水，嘉義與高雄則進入第一階段減壓供水。

邱臣遠說，高雄市長陳其邁已正式建議經濟部水利署在3月底將高雄水情燈號調整為橙燈，若再持續不下雨，恐怕會進入分區供水，嚴重影響民生與工業生產。

邱臣遠表示，然而在面對30年大旱災的前提下，高雄屏東卻發生縣市搶水大戰，經濟部為了供應高雄用水，南區水資源局在屏東開挖14口井，屏東縣長周春米確認為，南水局偷襲未曾知會，要求停工，這種有違反區域聯合治理與水資源整體調度的情形，實在不應該發生。

他表示，中部地區上個月蓄水量還有80％，現在也迅速下降到58.11％，鯉魚潭更只剩42.89％，再不下雨情況恐怕會直追南部，並影響到農業生產；水利署與水公司應加強因應，若下一季的雨量仍然偏少，必須加強出水控管與調度，並宣導民眾共體時艱，確保未來幾個月的用水沒有問題。

邱臣遠認為，經濟部仍應設法加強溝通，拿出具體政策，在兼顧環境正義的前提下，在開源面增加海水淡化廠、人工湖或中型水庫等關鍵儲水設施；在節流面加速水庫清淤及上游水土保持，並應協調農委會加速發展農業滴灌技術；在調度面加強水庫聯通管建設；在備援面增加水塘水井反向供水聯合運用，才能面對極端氣候增加整體供水韌性。