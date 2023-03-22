全民普發6000元線上登記入帳，民眾可自從今日開始選擇上網登記，首5日依據身分證字號獲居留證尾數進行分流，今日為「0、1」。行政院副院長鄭文燦22日指出，截至9時半，已有25萬人完成登記，沒有塞車現象，希望5天分流能順利完成。根據官網統計，10時前已有32萬8198人登記。

鄭文燦上午出席2023創新論壇–打造綠色新經濟活動，會前被問到網路登記作業是否順利，他表示，今日是普發現金6000元網路登記首日，連續5日規畫以身分證字號末碼作為分流依據。

鄭文燦說，今日早上開放到現在非常順利，到9點半為止，已有25萬人完成登記，沒有塞車現象，希望這5天的分流可以順利，第6天將全面開放，讓所有人都可以登記，「那我們希望能夠趕快完成、趕快領取，讓大家可以共享這個經濟的成果。」

「全民共享普發現金」方案規畫5大領取管道，今日起開放透過專責網站「https://6000.gov.tw」辦理登記，就一般民眾而言，以登記入帳方式較快拿到手。但須留心，近日傳出有詐騙集團用名稱相似假網站，企圖誘騙民眾，已通報警調單位查處。

財政部日前也指出，登記入帳前5日採分流制，22日首日開放身分證字號與居留證號尾數0、1的民眾登記，23日是2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日是8、9，27日起就不再分流，符合資格民眾都可上網登記，28日起便可查詢是否登記成功。