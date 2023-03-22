民進黨台北市議員洪健益，22日登記參與民進黨台北市立委第7選區（松山、信義）初選。（圖／翻攝自洪健益臉書）

民進黨台北市議員洪健益今（22）日前往民進黨中央黨部，登記參與北市立委第7選區（松山、信義）初選，將與同黨議員許淑華做競爭。昨日洪就前往松山慈祐宮向玉皇大帝請令旗，今更帶著一把大關刀前往登記，誓言要「斬妖除魔」。

洪健益表示，2020年時他本就有出戰意願，最後禮讓同選區議員，在總統贏得800多萬票的狀況下，立委過關機會照理說也非常高，可惜有民眾黨在搗亂，而這次就他理解會回到藍綠對決，有信心能夠披綠袍，打贏國民黨20年的長期選區，前往立法院。

「當一個民代，不能為了自己的政治利益而褻瀆神明！」洪健益指出，國民黨台北市議員徐巧芯過去喊「神擋殺神、佛擋殺佛」，讓很多市民覺得不適合，而他自己也是拿香拜拜的，因此昨日特地到玉皇大帝前告御狀、請令旗，並帶關刀來登記，就是要斬妖除魔、為民除害。

媒體追問「魔」是否指徐巧芯，洪健益則回應自己沒有這樣說，但他認為不能妖言惑眾，也不能褻瀆神明，「徐巧芯，我覺得妳講這些話，應該公開對所有信奉宗教、道教及各教義的信徒說道歉！」