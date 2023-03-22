日本29歲高人氣AV女優三上悠亞，自2015年從少女偶像團體轉戰AV界後，人氣火速攀升，因此有著「國民AV女優」的封號。豈料日前她卻突然拋出震撼彈，宣布即將在8月結束長達8年AV女優身分正式引退，令不少粉絲心痛不已。但隨後就爆出她疑似即將嫁給上海男子才做了重大決定，另外她過去擔任偶像女團成員時，與傑尼斯偶像手越祐也爆出熱戀、激吻的畫面也再度被挖出。

三上悠亞在日前宣布即將引退時震驚各界，因為她自從在2015年轉戰AV界後，就憑著甜美臉蛋與G級豐滿身材在AV界佔有一席之地，每部作品幾乎都是強片，在日本AV數位銷售排行榜中幾乎從未掉出前3名，而且她以每部作品500萬日幣（約新台幣115.3萬元）計算，這幾年她光拍片就至少賺了上億台幣，推特追蹤人數還高達430萬人，加上她近年積極經營YouTube頻道，可見收入相當驚人。

因此當三上悠亞宣布引退時，網路上便出她疑似準備要結婚當人妻，甚至傳出一名19歲的上海男子宣稱與三上悠亞已低調交往6年，還貼出合照說服大家，但隨後就被知情人士戳破，那張照片其實是三上悠亞付費活動的項目之一。

另外，也有網友分析三上悠亞宣布引退其實有跡可循，她近年來不僅自己規劃演藝工作，在去年6月時成立個人公司「Miss株式會社」，還跟上好友明日花綺羅的腳步協槓開啟副業，創立個人女裝品牌「YOUR'S」力求轉型，當時更創下開賣10分鐘就賺進1500萬日幣（約新台幣350萬元）的驚人業績，因此她會引退對於部分網友來說並不訝異。

事實上，三上悠亞在成為AV女優之前，曾以藝名「鬼頭桃菜」在偶像女團SKE48活動5年，是當時的人氣成員，但當她被狗仔拍到與前傑尼斯偶像手越祐也熱戀激吻後，人氣也大受影響因此退團，最後她只好改名「三上悠亞」並以1億日幣（約新台幣2306萬元）的天價簽約金轉行投身成人影片業，沒想到竟因此爆紅成為AV天后，再度翻轉人生。