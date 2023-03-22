就在美國銀行業接連暴雷的危機下，聯準會將在當地周三下午召開利率決策會議，決定是否繼續維持升息周期，此次會議被專家認為是近年來最「進退兩難」的一次，但專家也提醒，若停止升息，市場會認為聯準會不處理也會帶來另一個經濟問題。

Yahoo Finance報導，聯準會主席鮑爾在3月初的國會聽證會上曾表示，如果經濟數據持續保持強勁，將有可能推高利率高於先前預期，沒想到，就在幾天後，一周內三家銀行Silvergate Bank、矽谷銀行及Signature Bank相繼宣告倒閉，市場陷入恐慌情緒，聯準會也陷入升息或不升息的焦慮。

金融集團Wilmington Trust債券投資組合經理Wilmer Stith表示，「聯準會陷入兩難，因為這是一場金融業的危機，對聯準會來說確實是一個非常脆弱又令人相當不安的處境。」

周二上午，芝加哥商品交易所的數據顯示，有高達85%的投資者認為聯準會選擇升息1碼，Wilmer Stith提醒，「如果他們停止升息，這可能會導致市場相信他們在通貨膨脹仍然是問題的時候，並沒有在對抗通貨膨脹，這也會是另一個經濟問題。」

高盛首席經濟學家Jan Hatzius預計聯準會本周將按兵不動，但沒有改變5月、6月及7月升息1碼的預測，整體利率可能會落在5.25%至5.5%之間結束升息周期，目前聯準會利率落在4.5%至4.75%目標區間。