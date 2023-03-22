蔡英文總統昨頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，歐布萊恩卻指出，美國已通過180億美元對台軍售計畫，這將使台灣成為「豪豬」，對此，國民黨立委李德維表示，不要把台灣變成利用對象，更不能成為豪豬，台灣要有自己的實力，而不是任人宰割或人家利用的豪豬。

國民黨立委賴士葆批評，大家都知道美國要把台灣變成亞洲最大的軍火庫，不管如何打造，其實就一直往烏克蘭模式走，到底要戰爭還是和平，美國把台灣變成豪豬，就表示準備兩岸要打仗。

賴士葆表示，蔡英文總統和副總統賴清德的做法不一樣，賴說要和平保台，而如何和平，「交流」是最起碼，有尊嚴交流大家都知道，中國大陸也釋出善意，主動說要開放20個直航點，主動要讓農漁產品去大陸，台灣也開放10＋13和小三通，朝兩岸交流方向去走，台灣越安全。

賴士葆指出，如果台灣到處可以見到陸客，大陸會打台灣嗎？大幅開放兩岸交流，效果可能會比美國把台灣打造成豪豬和軍火庫有用。

賴士葆也說，美國幾十年來，只要出兵打仗結果都「慘」字收場，像是越戰和阿富汗戰爭，他們也怕了，美國的軍隊不會派兵在其他國家打仗，即便他們在美國軍隊來台灣打仗，死傷也會是台灣。

李德維則呼籲，希望相關國際友人不要把台灣變成利用對象，台灣需要武器跟軍備，但不要想要利用台灣成為自己的工具，台灣花了這麼多國防預算，希望能防衛自己，而不是人家利用的對象，更不能成為豪豬。

李德維強調，相關單位要有自己的國格，台灣要有自己的實力，而不是任人宰割或人家利用的豪豬。