胰臟癌又被稱做是癌王，胰臟科醫師林相宏分享，一位40歲的患者不菸不酒也沒有慢性病，也沒有家族病史，近期覺得上腹悶脹、排便鬆軟，體重暴跌10公斤，檢查才發現胰臟上有個8公分的腫瘤，且已經擴散到淋巴與血管，讓他眼神裡充滿著絕望。醫師提醒血糖上升及腹脹合併體重下降是胰臟癌早期症狀，如果有疑慮盡快就醫檢查。

林相宏近日在臉書上分享，一名40歲的患者到門診就醫，眼神裡面充滿著絕望，患者說自己不菸不酒，也沒有罹患任何慢性疾病，更沒有家族病史，但最近半年上腹經常覺得悶悶脹脹的，消化也變得很差，排便有些鬆軟，經常看到未消化完全的食物。

林相宏表示，患者以為是腸胃的問題，因此就想著少吃一點，沒想到不知不覺瘦了10公斤，抽血檢查發現，除了血糖高了一點，其他都沒有問題，做了腸胃鏡發現有點胃食道逆流，腹部超音波也都正常，但吃藥就是不見好轉，體重也繼續往下掉。

林相宏指出，過了幾個月患者感覺不對勁，就醫檢查抽了胰臟腫瘤指數，再做斷層掃描，發現胰臟裡有顆8公分的腫瘤，且已擴散到淋巴與血管，無法動手術治療，只能採用化療的方式處理。所幸患者罹患的是一種黏液性胰臟癌（IPMC），比胰臟腺癌好很多。

林相宏說，血糖上升可能是胰臟癌早期的唯一症狀，尤其年紀越大得到糖尿病風險越高，若家族沒有糖尿病病史，只有你血糖上升，那要記得去檢查胰臟。此外，腹脹症狀合併體重下降也是胰臟癌早期的症狀之一。

林相宏也說，要檢查胰臟可以選擇「胰臟內視鏡超音波EUS」，針對小型胰臟腫瘤偵測度最高，可達九成以上，優於磁振造影的八成和斷層掃描的七成，對於疑似胰臟腫瘤病患，也可以提供最後的確定診斷及切片，有相關症狀建議檢查胃腸鏡時，連同胰臟內視鏡超音波一起做，越早發現去治療，痊癒的機會越高。