時報金犢獎國際競賽校園創意分享會，於3月21日在育達高中盛大舉行，活動現場熱鬧非凡，吸引了四百多位師生熱情參與，本次活動邀請到育達高中校長徐浩峯、廣設科主任王佩玲、以及台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘出席。此次分享會同學們積極參與、踴躍提問，展現青年對於創意的熱情和追求。

育達高中校長徐浩峯表示，時報金犢獎的參賽規模一直都是年度盛事，近幾年學校一直鼓勵同學們參賽，在師生們的共同努力下，去年更是有百名同學獲獎，希望同學們能透過參賽藉此挑戰自己，經由這樣的比賽好好學習並淬鍊自身的設計和專業。

育達高中校長徐浩峯致詞。（圖／時報獎執委會提供）

分享會上金犢獎創辦人，同為台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘提到，專業是需要獎項來認證的。對於參賽的必勝心法，他表示了解別人是致勝的關鍵，除了要符合策略單上的主張，在概念上做突破才能突出作品的獨特性，並期許學生們能拿出最另類的主張來傳遞自己的風格。他也鼓勵同學「不要做唯一，要做第一」，期許同學們能夠找到人生自我認同的階梯。分享會上學生們也都積極參與和提問，場面十分熱絡。整場活動不僅啟發了學生們的創造力與思考能力，也展現了他們對於創意的熱情和追求。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘創意分享。（圖／時報獎執委會提供）

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有14題，包含:永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎，其餘題目陸續推出當中。