於每月第四個周六、周日登場的「神農市集」又來了，隨著天氣逐漸回暖，神農市集也進入春季時節，三月特產的梅子及全年度盛產的番石榴、鳳梨、香蕉等作物，讓高雄染上酸酸甜甜的氛圍。每年三至五月為台灣水鹿採茸季節，藉由此次神農市集進行宣導及推廣，讓大家把握這短短三個月的鹿茸季節，現場將有寓教於樂的創意闖關體驗活動，民眾完成闖關即可免費品嚐到營養的鹿茸雞湯，同時藉由各式精心規劃的主題活動，將通過產銷履歷認證高品質嚴格把關的農特產品透過更多元趣味的形式帶給市民朋友！

隨著天氣逐漸回暖，神農市集產季蔬果也登場了(高雄市農業局提供)

由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，將在本週末（3月25日及3月26日）於凹子底森林公園登場，匯集全高雄在地以及中南部優質小農參與，各式嚴選新鮮蔬果任君挑選，隨著季節與產季蔬果的多樣化，眾多選擇保證買得安心、吃得健康，現場還規劃有名廚料理秀、農特產品展售試吃、多組精彩街藝演出及闖關完成免費喝鹿茸雞湯活動，打造內容豐富及品質最高的指標農特產品盛會！

匯集全高雄在地以及中南部優質小農參與的神農市集，隨著季節與產季蔬果的不同，有多樣化的選擇(高雄市農業局提供)

本周「神農百味料理秀」將邀請到知名總舖師，同時也是國立高雄餐旅大學主任教授級的廚藝專家阿忠師站台，使用高雄春季當令新鮮蔬果入菜、運用簡單易懂的方式及獨特的料理手法與風味，讓民眾學習如何以現場小農產品在家中也能輕鬆做出美味饗宴；此外還有眾多豐富活動，高互動奇幻魔術秀、多組實力唱將精彩演唱、品嚐新鮮好滋味農特產品免費試吃活動，讓民眾逛市集購買時也體驗及享受神農市集帶來的多元風采！

神農市集打造內容豐富及品質最高的指標農特產品盛會！(高雄市農業局提供)

神農市集於每月第四個禮拜六、日下午三點到九點在凹子底森林公園舉辦，南台灣最具指標性的神農市集，匯集從山上到海裡的精選第一級產業，琳瑯滿目的優質農特產品，到此一遊絕對不虛此行；為了減少停車困擾，民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往。