在稍早的一般交易時段，第一共和銀行飆漲近30%，收復前一日崩跌近5成的部分收土，並創下該公司有史以來最大單日漲幅，盤中一度漲60%。即便如此，該公司股價在過去兩周以來已經下跌超過80%，市值從2月初的270億美元崩坍至30億美元。

《華爾街日報》先前報導，在摩根大通執行長Jamie Dimon主導下，大型銀行開始討論再度為該地區銀行注資的方案。

但彭博社稍早前報導，了解華爾街大行高層和美國官員討論內容的人士透露，美國政府可能同意清除那些已經侵蝕第一共和銀行財務的資產。

此外，《華爾街日報》最新報導指出，知情人士透露第一共和銀行已聘請投銀Lazard協助評估策略選項，可能包括出售公司、尋求注資或削減資產。在此之前，該地區銀行已經聘請麥肯錫（McKinsey&Co）和摩根大通協助公司在危機之後重新站穩腳步。

第一共和銀行拒絕就彭博社和《華爾街日報》的報導發表評論。

Triple D Trading操盤手Dennis Dick對此表示，在救援第一共和銀行的協議中，美國政府提供的支持可能是以犧牲銀行股東作為交換條件，「人們只是擔心一旦政府介入，股東將一無所有。這個產業正充斥著緊張不安的情緒」。

路透社在周二早些時候報導，消息人士透露，如果籌措新資本的計畫失敗，第一共和銀行將設法縮減規模。亦有知情人士表示，第一共和銀行正在研擬出售部分業務以籌集現金並削減成本，其中包括部分貸款事業。