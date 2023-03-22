台中市警察局規畫為期2周「行人正義大執法」，豐原警分局於重要路口加強稽查。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市警察局規畫為期2周「行人正義大執法」，豐原警分局於重要路口加強稽查。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市近期發生多件汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，為確保行人路權，養成禮讓「行人習慣」，台中市警察局規畫3月13日至26日為期2周「行人正義大執法」。豐原警分局於重要路口加強稽查，8天以來計取締128件違規行為，確保行人安全。

豐原警分局表示，為期2周「行人正義大執法」，已要求各單位於轄區重要路口加強稽查，3月13日至20日計取締128件違規行為，期以嚴正執法作為，建立駕駛人「以人為本」觀念。

依據道路交通管理處罰條例第44條第2項、第48條第2項規定：汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通行者，最高可處新臺幣3 600元罰鍰，以汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置1個車道(約3公尺)以內，為取締認定基準。

豐原警分局長劉其賢呼籲，汽車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」良好習慣，尊重行人路權，行人也應當遵守相關法規，遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，確保用路安全。