Ohtani in the 2023 WBC:



- hardest-hit + T-2nd-hardest hit batted balls of the tournament: 118.7 mph, 115.4 mph



- tied for fastest-thrown pitch of tournament: 102.0 mph



.435/.606/.739, 5 XBH, 8 RBI



9 2/3 IP, 2 R (1.86 ERA), 11 K, 1 Save https://t.co/KAwP0yHuLQ — Sarah Langs (@SlangsOnSports) March 22, 2023

WBC（世界棒球經典賽）冠軍賽，日本以3比2擊敗美國奪冠，大谷翔平在第9局領先1分情況下登板救援，以無失分的內容收尾，率日本時隔2屆再度拿下WBC冠軍，賽後本屆賽會MVP揭曉，由大谷翔平成功奪下。

大谷翔平九局登板，面對美國首棒打者麥尼爾（Jeff McNeil）纏鬥7顆球後投出保送，不過大谷翔平穩住陣腳，讓貝茲（Mookie Betts）擊出雙殺打化解美國攻勢，大谷振臂狂吼，2出局後迎接隊友「神鱒」卓奧特挑戰，大谷翔平火球連發，讓神鱒連揮三次空棒送出三振，大谷在投手丘興奮跳起，就連一路看著子弟兵成長總教練栗山英樹也衝進場中，與大谷深深相擁。

賽後表揚儀式上，投打兩邊都有亮眼表現的大谷翔平，獲頒本屆賽會最有價值球員的獎項，大谷笑著與獎牌合影留念，並代表日本接下冠軍獎盃，根據大聯盟記者莎拉（Sarah Langs）推特貼文，大谷翔平在本屆賽會打出擊球初速最快的安打及並列第2的強勁擊球，投出整個賽會並列最快的102英哩球速，打擊有著4成35打擊率、5支長打、8分打點，投球部分貢獻9.2局失2分，防禦率1.86，送出11次三振，拿下1次救援成功。

WBC前兩屆大會MVP由日本先發投手松坂大輔連續獲獎，第三屆則是全勝姿態奪冠的多明尼加野手卡諾（Robinson Cano）入選，上屆由強力先發史卓曼（Marcus Stroman）拿下，他率領美國奪下首次WBC冠軍。