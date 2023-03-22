女星黃小柔與大12歲的老公王睿結婚10年，育有兩2子1女，婚姻幸福美滿。她（22）日晚間發文，透露老公突然心臟感到不舒服、胸悶，直覺不對勁，陪同老公就醫，病症曝光，她也貼心呼籲大家：「有任何不舒服千萬要去看醫生，不要忍.....現在醫療發達，我們又有健保，真的很幸福。」

她昨（22）日晚間發文，透露老公突然心臟感到不舒服、胸悶，直覺不對勁，陪同老公就醫，表示：「趕緊帶他到醫院看診，做完整個心臟檢測，醫生看了報告發現，他有可能是因為心血管萎縮導致缺氧，還好醫生快速安排好治療時間，今天開始他也要進入支架人生。」

黃小柔表示目前老公已好轉，她也提醒大家，要隨時注意身體發出的警訊，千萬不能忍，老公在抵達醫院的途中，心跳慢到只剩51，「人真的不能小看一些警訊，要是不重視，不以為意很容易會出大事，要多聽聽身體發出的訊號。」治療結束老公的氣色跟狀況終於恢復正常，不舒服的症狀整個減緩，令她松一口氣，「看他躺在病床，我還是捨不得的大哭，真的別嚇我啊……我可撐不住這樣的驚嚇）。」

黃小柔因近年身邊的親朋好友來來去去，讓她有很多感觸，除了更珍惜身邊所有，也開始接觸健康資訊、培養運動習慣，讓她不禁感謝上天，並鼓勵自己表示：「我也要當起養身教官，認真監督睿哥的飲食（畢竟睿哥大我12歲，看起來年輕也不能這樣輕忽啊），不能再讓身體輕易遇到危機」，她也藉著這個機會也跟大家分享，有任何不舒服千萬要去看醫生，「不要忍.....現在醫療發達，我們又有健保，真的很幸福。」