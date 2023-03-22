針對法務部擬修改《民法》刪除父母的懲戒權，家長團體表示，僅少數父母有暴力行為，而《民法》對象卻是全部的父母，法務部若不說明清楚就刪除父母懲戒權，會讓一些人擔心未來如何管教小孩，進一步影響他們生小孩的意願。

法務部於日前公告《民法》第1085條修正草案」，父母保護及教養未成年子女時，應考量子女的年齡及發展程度，尊重子女的人格，不得對子女為身心暴力行為，以符兒童權利公約的要旨。

法務部表示，依兒童權利公約規定，國家應採取適當的立法、行政、社會與教育措施，保護兒童在受父母、法定監護人照顧時，不會受到任何形式的身心暴力，兒童有受保護免遭體罰和其他殘忍不人道懲罰的權利。

對於法務部擬刪除父母對小孩的懲戒權，國教行動聯盟家長部長王瀚陽質疑，《家庭暴力防治法》與《兒童及少年福利與權益保障法》等都有關於家庭暴力行為的規範，為何還要進行《民法》修法呢？

王瀚陽，懲罰不等於暴力，法務部若未對外說明清楚就拿掉父母懲戒權，可能會影響年輕夫妻生小孩的意願。法務部是否應參考教師輔導管教注意事項，具體列出不當管教的樣態與合理管教的手段作法，並有計畫地鼓勵家長學習正向管教。

王瀚陽表示，法務部應該邀請關心教育的家長參與修法與公聽會，進一步明確定義什麼樣合理與紀律的管教方式而不是身心暴力行為，才不會造成家長誤會失去教育權的擔憂。