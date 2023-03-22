22歲藝人吳兆絃，8歲時以童星女團「大小姐」出道，隨即打響知名度，雖然淡出螢光幕多年，仍有無數粉絲追蹤，不過如今卻被爆出負債累累，上網尋求包養，到牛郎店尋歡等醜聞，現在不僅傳出開飲料店爆出糾紛，甚至被爆生存之道是「就找個有錢人」可以說是爭議不斷。

根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料吳兆絃母親為了替女兒一圓星夢，先是辭去工作帶著她上課及跑通告，就連老公開刀住院也無法抽出時間照顧，沒想到這般悉心栽培，換來的卻是吳兆絃走鐘行徑，先是曠課遭學校退學，吳兆絃雙親認為她是談戀愛耽誤學業，要求分手卻遭拒絕，讓雙親氣到斷絕金援，也讓花錢如流水的她頓失經濟來源，只好去找金主包養。

另一名知情人士則爆料吳兆絃去年看到友人開飲料店賺了不少，便到銀行貸款砸下80萬加盟，當時友人還贈送價值80萬的商品，讓她能在店內販售多筆額外收入，未料商品銷售一空後，吳兆絃竟捲款逃跑，除了對開張不到一個月的飲料店置之不理，還拖欠費用未按時歸還，導致飲料店總部信用受到牽連，讓友人趕緊代墊積欠費用，飲料店也在營業兩個月後仍宣告倒閉，吳兆絃也欠下總部數萬款項，讓友人氣到揚言提告。

此外，吳兆絃還有嚴重「大頭症」，跟小時候可愛模樣形成強烈對比，據悉，她某次跟新朋友初次見面時，對方未在第一時間認出她，竟直接反問對方：「你不知道我是誰嗎？大小姐，你不知道？」沒想到見對方沒有反應，竟怒嗆：「X！你很俗」，把場面搞得一度尷尬對於以上種種指控，吳兆絃表示皆是子虛烏有，更強調加盟飲料店沒有違約問題，對於這段時間屢遭惡意抹黑，讓她坦言相當無奈。