總統府昨宣布，蔡英文總統將出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，但沒有規畫到訪宏都拉斯，更有消息指駐宏代表已收到「台宏斷交通知文件」，對此，民進黨立委趙天麟表示，宏都拉斯邦誼亮紅燈，就不會安排元首去是很自然的；國民黨立委賴士葆則表示，這是很奇怪的，照理來說去年賴清德才去過宏國，今年就想要斷交，這次出訪應該是龔固邦交，否則外交部就是呼攏。

趙天麟表示，元首出訪安排，不會去是否要去磋商努力的國家，這是很自然的，這也是很難得的經驗，竟然有個國家揚言跟中國大陸建交，宣布後，仍然有好長時間做努力，那就會是台灣還在不放棄的地方。

趙天麟指出，拜登總統特使也剛跟宏國總統卡蕬楚見面，雖然有很多傳言，包含是否收到斷交聲明書，或美國已經同意宏國接受斷交等傳聞，都是不確實的訊息，我們的努力還沒斷，衷心希望希望能符合國際標準情況，不是漫天喊價，宏都拉斯可以重視和台灣長久的情誼。

賴士葆則認為，這很奇怪，照理來說去年賴清德才去宏國，今年就想要斷交，這次出訪應該是龔固邦交，否則外交部長吳釗燮看起來就是呼攏的，大概沒什麼希望，否則蔡英文好不容易出國，一定要去宏國鞏固邦誼，大概是放棄了。

賴士葆也說，這是外交的危機，馬政府沒有什麼斷交國，在蔡英文任內加上宏國是9個國家；外交很殘酷，中國大陸對台灣打壓無所不在，外交部要有好的因應對策，不要因為斷交就罵中國大陸，老百姓無法買單，那外交部不就可以裁撤了。