3月以來，大陸汽車促銷降價引起市場熱議。中國汽車工業協會（以下簡稱中汽協會）今表示，此輪降價的炒作應儘快降溫，使行業回歸正常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。

中汽協會稱，2022年上半年，疫情對汽車產業鏈供應鏈產生了巨大影響，政府及時出台穩增長政策，地方政府也積極因地制宜促進汽車消費，使汽車行業逐步回歸正常運行。進入2023年，1-2月份汽車行業整體銷售下降明顯，企業終端庫存急劇上升，經營壓力加大，企業採取各種措施降低庫存。

中汽協會稱指出，此輪短期的促銷原因是多方面的，各企業推出的優惠車型多為長庫齡、老款或滯銷庫存車型。在終端市場，這些車型此輪促銷前已經有了可觀的優惠價格，終端宣傳為吸引眼球，誇大降價力度，增加獲客，對消費者容易產生誤導。中汽協會呼籲，行銷宣傳要得當，媒體報導應該客觀準確。

中汽協會指出，中國新能源汽車去年產銷總量已達700萬輛左右，市場佔有率也達到四分之一。展望2023年，新能源汽車產銷有望達到900萬輛。中汽協會認為，雖然新能源汽車發展較快，但燃油車也在加速技術升級，不斷適應市場需求新變化，未來很長一段時間兩者是共存關係，共同滿足不同消費需要。消費者應根據自己的使用場景和需求做出自我選擇。

中汽協會強調，隨著汽車產業轉型升級步伐加快，傳統車企在電動化、智慧化、網聯化領域投入巨大，承受穩定經營和轉型升級的雙重壓力，企業盈利能力較弱。降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措施，但不能因此淪為價格戰。價格戰不會長久，物有所值是永恆的商業法則。汽車企業應該著眼長遠，在產品技術、品質、服務、品牌力等方面多下功夫，致力於高品質發展。「地方政府在穩增長、促消費的過程中，方式方法要得當。政府、企業、媒體應對此理性看待，共同維護市場秩序。」

中汽協會呼籲，社會和媒體應對汽車行業健康可持續發展提供積極的輿論導向，營造良好消費心理和市場氛圍。希望汽車行業儘快回歸正常市場秩序，為國民經濟穩增長做出應有貢獻。