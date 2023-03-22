大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛22日在大陸《環球時報》撰文指出，日本首相岸田文雄日前在訪印時公布新的「印太」行動計畫，其中提到要擴充和「戰略性活用」政府開發援助（ODA），以「官民並舉」方式到2030年向該地區開發中國家的基礎設施建設投資750億美元。

笪志剛表示，對於日本ODA援助，很多人並不陌生。隨著二戰後日本經濟實現起飛，日本政府借鑒歐美經驗創設了主要面向開發中國家的日本式ODA，並貫穿經濟、政治和公共三大目標，將ODA援助廣泛運用於雙邊乃至多邊外交之中。ODA機制也成為日本處理戰後關係、提振本國經濟、改善國家形象的重要手段。在相關援助受到對象國家歡迎的同時，日元貸款、技術合作、無償援助組成的日本ODA也大幅提升了日本的經濟影響力和國家軟實力。

笪志剛強調，但隨著近年來國際地緣形勢的複雜變化，日本加快追隨美國推進「印太戰略」，從經濟安全上渲染「中國風險」，從地緣安保上鼓噪「中國威脅」，日本的ODA援助也越來越具有泛地緣政治化傾向，甚至被打上了服務陣營對立的烙印。

笪志剛稱，一方面是以「官民並舉」方式服務於「印太」遏制戰略。岸田這次強調落實ODA援助採取「官民並舉」，並將吸引民間企業參與視為創新之舉。但明確將其作為實現「自由開放的印太」的手段，等於是向日本ODA援助摻入地緣政治殘渣，日本有意在其中夾雜安全意圖，服務於其遏制思維和目標。戰後日本ODA援助一直重視亞洲地區開發中國家，特別是持續側重東亞、東南亞及南亞等區域。岸田版新行動計畫等於宣布日本的ODA援助日後將進一步向集中了大量「全球南方」國家的「印太」區域傾斜，擴充後的ODA援助也將成為輔助日本推動「印太戰略」的經濟利器。

另一方面，日本「戰略性活用」ODA援助扶持印度用意明顯。岸田在印度發布新的行動計畫，既有對照安倍時期不斷深化日印關係的一面，也有利用自詡「全球南方」國家代言人的印度推銷其新行動計畫之意。打著ODA名義扶持印度，使之成為在政經上抗衡中國的區域籌碼，不僅符合美日操盤「印太戰略」的長遠訴求，也被認為暗合了印度從俯瞰南亞次大陸到在「印太」事務中發揮主導作用的想法。

笪志剛指出，通過ODA援助服務於地區國家基礎設施建設，同時也幫助日本實現本國經濟外交目標，這都無可厚非。但將ODA援助用於實現「印太戰略」，鼓噪針對特定國家的圍堵和製造選邊站的輿論氛圍，不僅違背和脫離了日本戰後ODA理論與實踐中一些還算值得稱道的準則，也令人擔憂日本在經濟外交泛安全化方向上滑得更遠。混雜了五花八門「作料」的ODA援助一旦變味，不僅帶給亞太「全球南方」國家的好處將大打折扣，還可能會讓日本在自毀這塊對外援助招牌之餘引火焚身。