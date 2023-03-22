宜蘭警方在3月6日至20日同步執行「全國第8波安居緝毒專案」，今天（22日）公布成果，專案期間掃蕩組織犯罪12人，各類毒品藥頭33人，以及75名通緝犯，警方追捕宜蘭明仁會的運毒專車時，發現毒品藏在車內的隱藏機關中，查獲近期又開始流行的「彩虹菸」等毒品，警方指出，彩虹菸對人體危害甚鉅，「簡直給自己的身體當成化工廠！」

因黑幫高調舉辦春酒餐會，社會觀感不佳，讓警政署震怒，宜蘭縣警察局由局長林武宏領軍，針對轄內竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等黑幫據點，以及圍事、依附行業等210處執行閉鎖式威力掃蕩勤務。

宜蘭警方在黑幫的運毒專車中，找到隱藏機關並發現彩虹菸等毒品。（警方提供／李忠一宜蘭傳真）

執行專案期間，警方在宜蘭市追捕宜蘭明仁會的運毒專車，在後座椅背的後方發現藏有毒品的暗箱，起獲愷他命、毒咖啡包，以及18包、共316支的彩虹菸。

警方指出，彩虹菸是在4、5年前開始流行，是以各種毒品的廢料製作，可能含10多種毒品；剛盛行時還會添加色素，因吐出的煙有各種顏色，因此被稱作彩虹菸。

警方表示，彩虹菸價格相當混亂，1支可能是50元至500元；因受疫情影響，毒品原料取得困難，彩虹菸才又死灰復燃，但吸食這種混搭毒品，對人體危害甚鉅，吸入體內簡直是不要命、給身體當成化工廠。

警方強調，各分局將持續檢肅打擊竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會等黑幫組織，絕不允許幫派組合藉由各項公開活動壯大聲勢，以守護宜蘭鄉親的生活環境。

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