台北國際自行車展的實體展吸引國內外850名業者參展，包含巨大(GIANT)、美利達(MERIDA)、桂盟(KMC)及速聯(SRAM)、SHIMANO等國際知名品牌大廠共襄盛舉，線上展也吸引206家國內外業者參與。外貿協會秘書長王熙蒙指出，2022年全年整車出口量雖因全球去庫存化的影響導致小幅衰退，但因單價提高，整車出口值達16.17億美元，年成長23%。

自行車市場近來受歐洲市場需求減緩，通膨又讓經濟不確定因素增溫，各界都在觀察自行車產業庫存及應收問題。目前節能減碳已成為趨勢，綠色交通工具也深獲消費者青睞，多數業者都對長期展望抱持樂觀態度。

2023年全球各國都開放國門，中階自行車終端需求下滑，不過，分析師認為，台廠自行車相關供應鏈仍有機會維持成長，原因包括高階一般自行車、電動自行車等高單價車種庫存仍未達過往正常水準，庫存回補動能將持續。另外電動自行車於歐洲、美國等地滲透還有潛在提升空間大，及中國大陸自行車市場持續復甦。