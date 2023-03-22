台積電股價近期於504～526元區間盤整，今（22）日開高後放量穩揚2.71％至531元，為1個月來高點，早盤維持逾2％漲幅。三大法人本周雖買賣超調節互見，但合計仍偏多操作，本周迄今合計買超1017張。

亞系外資表示，台積電持續完善能源管理實踐，制定明確框架以減少消耗並增加水源多樣性，應可最大限度減少氣候變化帶來的財務影響。同時，分析表示海外擴產對整體毛利率影響，可能會被調價及政府補貼部分抵消，基於海外營收貢獻有限，認為整體影響仍可控。

亞系外資分析，美國業務的毛利率可能較目前公司平均水準低17個百分點，在8％的營收貢獻假設下，對混合毛利率的影響估約1～2個百分點。因此，預期海外擴產對台積電整體毛利率的影響仍可控，美國政府補貼是幫助維持公司長期毛利率維持逾53％目標的關鍵。

由於台積電7奈米、5奈米製程稼動率第二季未顯著回溫，分別僅約40～50％、50～60％，亞系外資預期受惠蘋果MacBook、iPhone訂單需求帶動3奈米製程稼動率提高下，將推動台積電第三季營收季增18％。

展望明年，亞系外資預期在越來越多客戶採用3奈米製程、對高速運算（HPC）和智慧手機應用的拉貨需求，將推動台積電營收成長，毛利率因產量擴大及產品組合優化而提升，可望帶動台積電營收成長達32％。

據此，亞系外資雖因近期需求不確定性，將台積電今年獲利預期調降3％，但鑒於更高的毛利率和更好的明年獲利展望，將目標本益比自14倍調升至15倍，使目標價自580元調升至620元。同時，鑒於持續的技術及ESG領先地位，重申「買進」評等。