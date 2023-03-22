配合全民普發6000元登記入帳方式開跑，台中府在全市開設58處服務櫃台，圖為西屯區公所民眾申請情況。(林欣儀攝)

為方便民眾領取中央普發的6000元現金，政府提出登記入帳、ATM領取等5大管道，其中上網登記今天上午8點起開放，為避免不太會使用3C產品的民眾操作遇到困難，或是詐騙集團利用機會行騙，市府在全市開設58處服務櫃台，市長盧秀燕上午視察西屯區公所服務櫃台，她說領到這筆錢要捐做公益。

在台中市府民政局長吳世瑋陪同下，盧秀燕視察設置在西屯區公所1樓的服務櫃檯，西屯區長陳寶雲並解說民眾申辦流程，早上現場秩序良好。

盧秀燕表示，中央普發6000元現金今天開放登記入帳，等立法院三讀通過，中央就會把錢匯入民眾登記的帳戶，考慮到許多民眾有數位落差、不會上網登記，或是擔心民眾被騙，台中市府首開先例，在區公所、戶政所共開設58處服務櫃台，協助民眾線上登記。

盧秀燕強調，要到服務櫃台登記的民眾記得攜帶身分證、健保卡及想存入的銀行帳號，而配合分流措施，22日開放身分證件尾數0、1的民眾申請，23日開放尾數2、3的民眾，如此依序推算，且為協助民眾，台中市各區公所、戶政所人員本周日（26日）將全部停止休假，協助身分證件尾數8、9的民眾登記。

到西屯區服務櫃台登記的吳小姐說，自己是在西屯區公所臉書看到訊息，剛好到公所洽公順利登記，感覺速度很快、相當方便，領到6000元後想拿來旅遊。

盧秀燕說，台中市天氣全國最好、市民友善且產業多樣化，有高山、海邊及農產品、美食等，旅遊景點棒，呼籲民眾等到6000元可考慮到台中旅遊，但她自己會最後才領，且決定將這筆錢捐出做公益。