冉姓男子去年在飲料下藥，迷昏女網友後帶到飯店企圖性侵，女網友意識恍惚驚覺自己褲子被解開，且對方的手機開啟錄影功能，調整鏡頭正對她，她逃離後報警，另名女網友也遭他在咖啡中下藥帶到飯店欲性侵，所幸及時逃脫，台北地院將他判刑4年半。可上訴。

冉男在去年9月15日晚上與在交友軟體結識的女子相約在夜店，他在事先為她購買之咖啡中摻入藥劑後，於用餐時交她飲用，見她因藥力發作而昏沉、無力帶至飯店，她走到房間門口察覺有異，被他強行入房內，她掙扎反抗，伺機逃離。

冉男在同年9月18日晚上，與另名女網友相約見面用餐，趁她離座時，在其飲料中摻入藥劑，見她喝下飲料，因藥力發作而昏沉、無力帶到旅館，再開啟手機錄影功能，調整鏡頭正對她 ，他脫下自身內、外褲俯在她身上，解開她褲頭。

被害人驚覺有異，雖意識恍惚，但身體知覺反應未完全喪失，扭動身體試圖掙脫並出言喝斥，趁隙逃離房間。