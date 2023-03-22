孩子是國家未來的棟梁，受教不能等，學習環境亦需妥善營造，花蓮縣政府去年起編列預算，斥資4000多萬替全縣125所國中小學校汰換1.7萬張課桌椅，更利用1186萬元，逐步替63所國中小學校新購8600多個置物櫃，減輕學生書包重量，完善整體學習空間。

教育處教育設施科長盧谷砳樂指出，中央10多年前曾補助汰換課桌椅經費，不過考量學生成長，加上課桌椅為必需品，因此去年先斥資4076萬6800元，替125所國中小學校汰換1萬7230組課桌椅，同年9、10月完成。

教育處去年替全縣國中小學校汰換課桌椅時，也花費606萬5276元替13所國中共添購完成4190個置物櫃，今年將再斥資580萬8400元，替50所國小共新購4468個置物櫃，預計6月前完成採購及裝置，盼能藉此減輕學生書包重量。

盧谷砳樂說，考量經費有限，置物櫃主要是針對沒有的學校班級進行添購，由於置物櫃使用效期長，亦無身高問題，目前需汰換的數量不多，不過教育處仍定期補助每校每個約1300元的換新費用，待未來經費較足夠，會再統計數據全面汰換。

由於教育是百年樹人的工作，縣府不僅將縣預算一半投入在教育工作，教育處為提供國中小學生提高學童學習效率，汰換課桌椅、添購置物櫃、修建學校體育場所等校園設施設備，營造良好的學習環境，也陸續在北、中、南區各設置一處智慧教育中心，讓智慧教育觸及全縣每個角落，消弭教育不平等的困境。