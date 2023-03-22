出口數據不佳，經濟部又宣布4月電價平均調漲11％，再度衝擊我國經濟表現；元大寶華綜合經濟研究院今公布，下修今年全年經濟成長率至1.91％，不僅低於主計總處預估的2.12％，也是國內主要預測機構中最悲觀的一家。

元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華表示，全球主要央行暴力式升息，將從金融面影響到經濟面，矽谷銀行倒閉的一連串風暴只是開始而已，貨幣政策負面傳導效果正在發酵，傳導速度快速，對經濟下行風險可能非常嚇人；葉銀華指出，銀行放款更趨保守、投資也跟著減少，加上物價仍然高漲，導致總和需求下降，GDP表現不如預期後，接下來會看到失業率上升，下半年還看不到復甦的證據。

葉銀華表示，這次預測台灣今年經濟成長率為1.91％，已經將普發現金6000元的效果納入，數據結果仍偏保守的主要原因是，是同步反映電價上漲的衝擊，電價上漲會更推升通膨壓力，進而衝擊到實質GDP的表現。

葉銀華警示，千萬不要小看貨幣緊縮的傳導衝擊，現在看到美國區域型銀行倒閉，其實早在去年10月台灣壽險業已經反映這個問題，壽險業當時面臨資產重分類的議題，幸運的是，壽險業相對銀行沒有流動性的問題，民眾保單不會提早解約，因為這會付出更高成本，一點都不划算。

葉銀華指出，銀行就不如壽險業幸運了，當貨幣傳導讓金融面受創，就可能出現一群民眾到銀行提領現金，心理作用下就會發生擠兌風險，這個狀況就活生生上演在矽谷銀行的案例中。

元大寶華預估，今年各季經濟成長率分別為負1.21％、2.61％、1.26％以及4.85％；葉銀華表示，第4季經濟成長預測值最高，主要原因是去年比較基期低的關係。