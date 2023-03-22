新訴訟指臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc執行長祖克柏與Meta其他高層未採取足夠措施，阻止臉書和Instagram上的性販運和兒童性剝削。

路透社報導，在昨晚公開的訴訟中，多個持有Meta股票的退休金和投資基金表示，Meta高層和董事會對犯罪活動的證據視而不見，未保護公司和股東利益。

鑑於董事會無法解釋將如何試著根除問題，訴訟指出，「唯一合乎邏輯的推論是，董事會有意識地決定允許Meta平台推廣和促進性及人口販運」。

這起訴訟是向德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）提出，Meta今天聲明，「我們毫不含糊地禁止人類剝削和兒童性剝削，這起訴訟中的說法錯誤描述我們打擊此類活動的努力，我們的目標是防止那些試圖剝削他人的人利用我們的平台。」

Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）2019年告訴國會，兒童剝削是「我們關注的最嚴重的威脅之一」。

Meta長期被控其平台是不當性行為的避風港。

Meta另面臨數百起青少年和年幼兒童家庭的訴訟，控稱因沉迷臉書和Instagram，導致他們遭受心理健康問題，一些學區也就這個問題提出訴訟。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120322