一名60多歲的男子近2年來常跌倒、骨折，擔心骨質疏鬆而檢查骨密度，結果超乎想像，男子的骨質密度正常，而是骨品質不佳，醫師表示，骨質密度只是骨品質中的一項，經分析發現，男子是因多年糖尿病導致骨骼結構、品質不良。醫師提醒，民眾若發現自己常骨折，除檢查骨質密度外，也應檢查骨品質，才能確保骨骼健康度。

義大醫院預防醫學科主任洪暐傑在其臉書粉專表示，上述男子的骨密度標準為0.9，優於骨密度標準的-1，顯示男子無骨鬆問題，但男子的骨品質不佳，「骨密度是骨品質的一項。」

他說明，目前測量骨質密度是整體骨頭的密度，但人體的骨骼結構的密度可能分布不均，若分布不均就可能骨品質不佳，遇到外來力量撞擊時，也容易斷裂造成骨折；影響骨品質的原因包括糖尿病、副甲狀腺素亢進、性腺功能低下、庫欣氏症、身體活動太少、骨軟化症、長期類固醇使用、癌症化療藥物、調節抗風濕的藥物等。

洪暐傑分析該男子骨品質差的原因，發現男子有糖尿病多年，血糖濃度過高讓膠原蛋白的組成及骨細胞代謝出現問題，使得骨骼結構和品質產生不良變化，導致骨品質不佳。

因此，他提醒，糖尿病患者即便骨質密度正常，也仍需留意自身骨品質，可在檢查骨密度時一起評估，若數值達1.35為骨品質佳，1.20~1.3為骨品質開始惡化，1.20以下就是骨品質不佳。