另一方面，中國人民銀行22日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日開展人民幣（下同）670億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。

該操作規模較21日下降，因22日逆回購到期1,040億元，據此計算，單日淨回籠370億元。

據路透統計，本周逆回購到期總額4,630億元，前兩日到期規模偏小，22日至24日到期稍多，均在千億元以上。