帥氣英勇的救援小英雄隊長波力，再次帶著羅伊到85度出任務了。擅長搶攻「角色經濟」商機的85度再度獨家取得韓國授權，將自3月23起推出一款整模「波力車子」公仔造型蛋糕，和兩款超級卡哇伊的切片蛋糕，全台門市限量販售八萬六千個，預估銷售金額1,600萬元，三個月完售，波力迷們趕緊搶一波。

韓國動畫卡通救援小英雄，描述在美麗的布魯姆斯小鎮有一支英勇的救援小隊，同心協力克服困難與危險，保護鎮上居民安全，透過劇情教導兒童正確安全知識，學習助人為快樂之本的道理，是許多小朋友心目中的超級偶像，2020年與85度聯名推出救援小英雄十週年慶系列蛋糕，6.5萬顆短短三個月內銷售完畢，引起不小旋風。

85度C這一回再次推出，「閃亮波力」整模造型蛋糕售價720元，蛋糕上繽紛的星星棒棒糖與焦糖色柵欄是造型巧克力，蛋糕主體是桔香戚風，內餡夾層有滑順的芒果慕斯、芒果醬和芒果乾，還有小朋友最愛的Q彈布丁，口感酸酸甜甜，蛋糕上的波力再度化身公仔警車，展開新任務。超值得的夢幻逸品，品嘗完蛋糕還可以收藏。

另外還有精巧可愛的小蛋糕，救援小英雄-棒棒糖波力售價78元，可愛的彩色脆球餅乾和棒棒糖造型巧克力，搭配蜜桃慕斯與卡士達醬，夾心蜜桃蘋果醬與布丁，滿滿的香甜桃香撲鼻而來，多數人看到根本捨不得吃掉。

另一款小蛋糕，救援小英雄-棉花糖羅伊售價78元。最勇敢的羅伊，在軟綿綿的棉花糖世界裡，一旁還有超萌冰淇淋與愛心棒棒糖造型巧克力，粉嫩的外型融化大小朋友的心，蛋糕使用草莓牛奶慕斯與草莓醬，搭配卡士達醬與布丁，口感甜蜜滑溜。

85度表示，這次推出三款救援小英雄蛋糕，全台獨家限量販售，只有8.6萬個，售完為止，為了配合閃亮波力車子公仔造型蛋糕，還特別設計波力整模蛋糕紙盒，吃完後可以DIY製成超可愛的波力警車置物盒，以及救援小隊大集合的小蛋糕盒，超級可愛。3月23日起起全台85度門市限量隨機提供。