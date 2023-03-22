洪健益在王世堅、張文潔和張茂楠陪同下，領表登記參選松山、信義立委初選。（劉彥宜攝）

民進黨立委初選20日起開跑，民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」，然民進黨台北市議員王世堅仍領表登記第二選區（士林、大同），對戰現任立委何志偉，並喊出「我信賴，但是不信邪。」若賴清德出面協調是否願意讓步？王世堅今說明，賴絕對不會親自協調，因為賴面對總統大選格局更大，且初選規則早已訂定。

王世堅今陪同議員洪健益領表登記，媒體問及，王世堅參選決心堅定，但「信賴」是否意指賴清德親自協調，有可能讓步？王世堅回應，認為賴清德絕對不會親自協調，因為賴面對的是2024總統大選，格局遠大於區域立委提名人選。

王世堅指出，「公職候選人提名條例」已經訂定，除非暫停初選作業，重新召開黨代表大會，針對黨內提名辦法做修改，否則目前只會繼續照現有遊戲規則走。

王世堅說道，既然他甘冒大不諱，敢出來挑戰要求初選，就是依照提名條例。也因為大局條款，已經在吃虧的場面下，帶著傷仍出面挑戰，不是為了個人，而是相信選民會看清楚，「我們都準備好了」。

另，王世堅20日於議員許家蓓、林世宗、洪健益、吳沛憶、陳慈慧、劉耀仁、張文潔等人陪同下領表登記，今則陪同洪健益第七選區（松山、信義），代表英系支持王世堅？洪健益解釋，沒有所謂英系和王世堅站在一起，王是他非常尊重的前輩，只是欣賞王敢言，做事也讓大家有目共睹，並無派系問題。