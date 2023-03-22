中國大陸國家主席習近平出訪俄羅斯與普丁舉行會談，專家指出，20日兩人在克里姆林宮會面時，習近平快一步伸出手與普丁相握，此外他的手掌似乎置於普丁的手之上，顯示即便習是來訪貴客，但看起來「他才是老大」。此外，普丁在兩人對話時抖動腿部、握拳，也反應了他的焦躁不安。

俄羅斯總統普丁20日在克里姆林宮接待來訪的大陸國家主席習近平。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，俄烏戰爭拖延，普丁冀望北京支持與協助，習近平也藉由連任國家主席後首度出訪來表達支持。不過專家認為，兩人20日在克里姆林宮會面時，就展現了誰才是老大的氣勢。

總部設在新加坡的Influence Solutions管理總監梁凱倫（Karen Leong，音譯）指出，普丁在克宮接待習近平時，搶先一步伸手與普丁相握，暗示了儘管他是來訪莫斯科的客人，「但他才是這個關係中帶頭的人。」

克宮21日鋪紅毯歡迎習近平。（圖／新華社）

澳洲肢體語言專家瑪赫勒（Louise Mahler）也有類似觀點，她描述習近平將手置於普丁的手之上，傳達了處於主導地位的意涵。

俄國知名博主普里亞尼科夫（Pavel Pryanikov）評論：「從會談的第一分鐘起，看起來習近平覺得他才是老大。」

瑪赫勒進一步分析，當兩人坐下來交談、互稱「親愛的朋友」時，普丁顯得「無精打采」，他抽動他的腿、看向地板，「暗示了內心的焦躁不安」，相較之下，習近平則顯得「平穩及自信」。

普丁20日接待習近平畫面。

梁凱倫也認為習近平感覺起來更放鬆，「如果你把他和習相比，習就是沉著的政治家，他很莊重，有很棒的眼神交流，他看著普丁時，就像一個哥哥看著…更年輕的夥伴。」

克宮21日鋪紅毯歡迎習近平，他與普丁站在巨大的國旗旁。（圖／新華社）

不過70歲的普丁實際上比習年長幾個月，掌權時間更是他的兩倍。

另外梁凱倫指出，習近平不尋常地不斷眨眼，也顯示了他有些壓力。

俄羅斯隆重接待習近平來訪，習沒有經歷其他西方政要面臨的「長桌外交」。圖為克宮21日設宴款待習。（圖／路透社）

《衛報》俄羅斯事務記者紹爾（Pjotr Sauer）評論，自習近平20日步下專機起，他的來訪顯然對莫斯科意義重大，當他的專車駛往下塌的陸資陽光酒店（Soluxe Hotel）時，沿途都是歡迎他到訪的大型看板，俄國官媒也大力報導陽光酒店的房間是依據「風水」來設計。

除此之外，普丁第一天在克宮接待習近平、兩人對談逾4小時後，罕見陪伴習近平上車，習近平也沒有受到其他西方政要來訪時的「長桌外交」待遇。第二天克宮給予的禮遇更為隆重，兩人分別從大廳的兩端步上紅毯、走到中央，身旁矗立巨大國旗，當晚克宮設國宴款待，俄國企業巨擘都受邀出席。

習近平訪俄第二天，克宮鋪紅毯歡迎他。

紹爾指出，在俄羅斯愈來愈依賴北京之際，親克宮人士近期不斷強調習普會雙方是平等的，例如克宮前顧問馬科夫（Sergei Markov）表示，「俄羅斯與中國是平等的夥伴，且幾乎是盟友，所以如果有人說中國正在讓俄羅斯臣服，你要知道那是西方傳來的」，不過紹爾認為，儘管克宮大力宣揚俄中夥伴關係，這層關係「看似溫暖但遠非平等」。

南韓肢體語言專家金賢姬（Kim Hyung-hee）也評論，兩人緊緊握住彼此的手，對談中也出現避免眼神交流的情況，她說雙方都對這場會談高度期待，「你看得到緊張，而你知道政治裡沒有真朋友。」