上午11點整左右，加權指數上漲194.03點或1.25%，報15707.48點；櫃檯指數上漲2.72點或1.31%，報210.91點。

台股ADR周二僅權王收紅，台積電ADR上漲2.73%收在92.50美元，日月光ADR收跌1.70%，中華電、聯電ADR分跌0.51%、0.23%。周三權值王強勢，台積電(2330)早盤股價以524元開出、上漲7元，盤中最高達531元，上漲14元或2.7%，持平2月16日高點，貢獻大盤過半點數。不甩前一天ADR，聯電(2303)、日月光投控(3711)也雙雙力漲近1%、2%。聯發科(2454)、台達電(2308)亦走紅上揚，鴻海(2317)也在紅盤之上。

高價股方面，股王信驊(5274)、大立光(3008)雙雙上漲，股王更一度大漲4.62%至2830元。台股十千金再度重現，千金僅祥碩(5269)開高走疲翻黑，其餘個股如力旺(3529)、旭隼(6409)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、亞德客-KY(1590)、譜瑞-KY(4966)均股價紅潤，緯穎(6669)更大漲6%超過。而穎崴(6515)成功敲進700元大關，富邦媒(8454)也大漲近5%表現。

金融股展開反攻，金控雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)漲幅逾1%。航運方面，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)和航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)小漲態勢。電池模組廠的新普(6121)、順達(3211)股價也電力強悍。面板廠第二季可望轉盈，雙雄友達(2409)、群創(3481)開高走疲翻黑臉。

半導體、觀光類股強漲近2%，電腦周邊、電子均上漲近1.5%，上市類股僅鋼鐵收黑，百貨、汽車、金融、電機等均漲勢亮眼。其中觀光由王品(2727)、柏文(8462)、雄獅(2731)領軍上拱。成交占比，電子零件升最多，半導體、金融比重略降，電子略升。

銀行危機緩解，焦點轉向聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策，聯準會周二召開為期兩天的貨幣政策會議，重新檢視經濟和通膨預測，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，可能將再度調升聯邦基金利率以持續對抗通膨，但普遍預期聯準會周三會後將宣布升息25個基點，而非爆發銀行危機前所預估的50個基點。

升息動向將牽動國際股市表現，分析師認為，評估各產業將在第二季回穩，下半年復甦並進入傳統旺季，後續業績可期，其中台股重點產業的半導體族群亦如此，投資人宜採長線操作。本土投顧也認為，市場主流類股聚焦於AI概念、伺服器、缺電題材、車用，建議選股不選市，整體以論，月線為接下來將為大盤多空分界。