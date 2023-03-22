Nike公布第三財季（截至2月28日）營收年增14%，為123.9億美元，優於市場預期的114.7億元。淨利年減14.2%，為12億美元。經調整後每股盈餘為79美分，優於市場預期的55美分。

毛利率年減3個百分點，為43.3%，低於市場預期的43.7%，主要受到打折促銷去化庫存、不利的匯率因素，以及材料和物流成本高漲影響。

以地區來看，北美市場營收成長27%，歐洲、中東及非洲市場營收成長17%，但大中華地區營收下滑8%，成為唯一表現黯淡的市場。隨著中國解除嚴格的清零防疫政策，該區域市場的復甦前景可期。

Nike執行長John Donahoe表示，為了解決商品過剩和降價促銷等問題所做的努力已經取得進展，上一季的庫存雖然較前一年同期增加16%，但較前一季的增加43%放緩。

Nike預估本季毛利率年減2.5個百分點，只能算勉強及格。該公司設定的毛利率目標為介於下滑2～2.5個百分點。

財務長Matt Friend表示，公司預期本年度全年營收將實現「高個位數到2位數」增長，優於先前預估的「中至高個位數」增長，而利潤方面的壓力可望在6月新會計年度展開時有所緩解。